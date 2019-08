KWPN-hengsten niet in top-3 troostfinale

De drie deelnemende KWPN-hengsten aan de rubriek voor vierjarigen maakten gisteren niet echt reclame voor de gastheer van de Wereldkampioenschappen. Vandaag in de troostfinale voor vierjarigen waren de punten iets hoger dan in de inloopproef, maar Kaygo (v. Capri Sonne jr), de inmiddels geruinde King de Niro (v. De Niro) en Kilimanjaro (v. Bordeaux) hoorden niet in de top-3 volgens de jury.