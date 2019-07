Marc Cain in Australische selectie WK Jonge Dressuurpaarden

Australië stuurt vijf paarden naar het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Drie daarvan worden gereden door Rebecca Rooke. Simone Pearce heeft de andere twee onder het zadel, waaronder de in Hannover en Westfalen goedgekeurde hengst Marc Cain (Millennium x Don Primero).

Zowel Pearce als Rooke namen al een keer eerder deel aan het WK. Twee van het drietal paarden van Rooke is Trakehner, de derde (Sandreo x Ferro) is Selle Français-gefokt. Marc Cain van Gestüt Sprehe eindigde op driejarige leeftijd als reservekampioen op het Bundeschampionat en verscheen daarna in 2017 en 2018 in de sporttest, waar hij beide keren een dikke acht kreeg.

Geselecteerde vijfjarige:

Rebecca Rooke met Muschamp Pourquoi Pas (All Inclusive x Sponeck)

Zesjarigen:

Simone Pearce met Marc Cain (Millennium x Don Primero)

Rebecca Rooke met Lady Chanel (Hancock x Goodwood)

Zevenjarigen:

Simone Pearce met Cap Amour (Christ x De Niro)

Rebecca Rooke met C’Shanel Florentin (Sandreo x Ferro)

Bron: Eurodressage/Horses.nl