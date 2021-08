In de reeks 'KWPN ontmoet' bezocht het stamboek onlangs het hippisch centrum in Ermelo. Daar vond voor de Nederlandse deelnemers de laatste training plaats voor het WK voor Jonge Dressuurpaarden, dat volgende week in Verden wordt verreden. Nederland lijkt een sterke afvaardiging te hebben en Monique Peutz is namens de selectie-commissie dan ook optimistisch: "We gaan voor goud."