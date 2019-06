Nederlandse selectie WK Jonge Dressuurpaarden bekend

Donderdag 20 juni was de laatste KNHS-Sportsfit WK-selectie voor het Longines FEI/WBFSH World Breeding Dressage Championships for Young Horses in Ermelo. De commissie bestaande uit Floor Dröge, Monique Peutz en Johan Rockx heeft in de drie leeftijdsgroepen zes paarden afgevaardigd en een aantal reserve-combinaties aangewezen. Het WK vindt plaats op het Nationaal Hippisch Centrum van 1 tot en met 4 augustus.