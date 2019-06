Nederlandse WK-kandidaten onder de loep: zesjarigen

De KNHS en het KWPN hebben de selectie bekend gemaak voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Per jaargang mag Nederland zes paarden uitzenden naar Ermelo en bij de zesjarigen zijn dat onder andere de hengsten Imposantos (v. Wynton), Indian Rock (v. Apache) en In Style (v. Eye Catcher). Horses.nl neemt de kandidaten per jaargang onder de loep.

Imposantos (Wynton x Krack C) met Bart Veeze

Imposantos heeft van de zes geselecteerde zesjarigen de beste papieren. Hij werd na een verkort onderzoek met 89 punten ingeschreven bij het KWPN en won al twee jaar op rij de hengstencompetitie. Daarnaast won hij in 2018 de Pavo Cup en vorig jaar was hij er ook al bij op de Wereldkampioenschappen en werd zowel in de kwalificatie als in de finale zevende. In 2019 pakte de zwarte hengst zijn eerste internationale overwinning. Twee weken geleden in Wiesbaden versloeg hij in de rubrieken voor zesjarigen twee keer . de winnaar van zilver op de Wereldkampioenschappen vorig jaar, Destacado FRH. Hij deed dat met een 9,4 en een 9,28 gemiddeld.

Imagine (Dreamboy x Jackson) met Bart Veeze

Imagine is de tweede troef van Bart Veeze. De zesjarige merrie heeft ook al een behoorlijk palmares opgebouwd: ze werd als vierjarige tweede in de Pavo Cup, won vervolgens de Subli Cup en werd als vijfjarige derde in de Pavo Cup. Vorig jaar liep de bruine merrie ook al op de Wereldkampioenschappen in Ermelo, ze werd toen 8ste in de kwalificatie en 10e in de finale. Imagine liep dit jaar ook al internationaal en werd in Wiesbaden twee keer derde bij de zesjarigen.

Indian Rock (Apache x Vivaldi) met Emmelie Scholtens

Indian Rock was als driejarige kampioen op de KWPN-hengstenkeuring in Den Bosch en vervolgens slaagde hij voor het verrichtingsonderzoek met 81 punten. Met Emmelie Scholtens in het zadel werd hij achtste in de finale van de Pavo Cup in 2017 en in 2018 werd hij vierde. In dat jaar liep hij ook op de Wereldkampioenschappen in Ermelo en was hij in de kwalificatieronde de beste KWPN’er (5e plaats/8,94), uiteindelijk werd hij in de finale 9e.

In Style (Eye Catcher x Krack C) met Hans Peter Minderhoud

In Style, of misschien nog wel meer Renate van Uytert, verraste vorig jaar vriend en vijand met een supergladde kwalificatieproef op de Wereldkampioenschappen in Ermelo. De hengst werd 10e in de kwalificatie, maar moest het in e finale uiteindelijk doen met de 15e plaats. Ook in de hengstencompetitie presteerde de meewerkende In Style zeer verdienstelijk. Nu zit niet Van Uytert in het zadel, maar mag Hans Peter Minderhoud zijn naam als ‘jonge paardentovenaar’ weer eens waar gaan maken.

Independent Little Me (UNO Don Diego x San Remo) met Dinja van Liere

Independent Little Me was als driejarige kampioen op de KWPN Hengstenkeuring bij de Gelderse hengsten. Het verrichtingsonderzoek liep hij niet, maar liep zich onder Dinja van Liere wel in de kijker. De vos is de halfbroer van Dinja van Lieres grote liefde Capri Sonne jr en presteerde goed in verschillende jonge paardenwedstrijden.

Infinity (Apache x Jazz) met Emmelie Scholtens

De invloed vanuit Gorinchem is groot dit jaar. Apache kreeg namens Nederland drie kinderen geselecteerd (en nog een reserve) en Apaches amazone Emmelie Scholtens heeft er ook drie bij (en nog een reserve). Infinity is een nieuwe troef van Scholtens, ze kreeg de ruin het afgelopen voorjaar te rijden. Vorig jaar liep de ruin in de halve finale van de Pavo Cup.

Zes reserves

De selectiecommissie heeft maar liefst zes reserves benoemd. De gehele selectie zou dus theoretisch gezien kunnen worden vervangen.

Bron: Horses.nl