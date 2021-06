Negen zesjarigen naar tweede Duitse WK-selectie

In Warendorf stond gisteren en vandaag de eerste Duitse selectie voor het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden op het programma. Dinsdag werden veertien vijfjarigen en zes zevenjarigen aangewezen voor de tweede selectie. Vandaag werden de zesjarigen geselecteerd. In deze leeftijdscategorie mogen negen paarden door naar de tweede selectie op 27 juli.