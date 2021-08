NMK-merrie Jarina des Vallées op nominatielijst Franse selectie WK Jonge Dressuurpaarden

Frankrijk wordt op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden in Verden vertegenwoordigd door twee vijfjarigen, twee zesjarigen en twee zevenjarigen. Op de nominatielijst bij de zevenjarigen staat ook de door H.B.G. Holleman-Hilderink gefokte NMK-merrie Jarina des Vallées (Everdale x Sandro Hit) met haar amazone Barbara Clement.

Jarina des Vallées overtuigde in 2017 op de IBOP in Oosteind met 81,5 punten en werd op de aansluitende stamboekkeuring ster verklaard. Vervolgens kreeg de merrie, toen nog in eigendom van Van Olst Horses, op de CK Brabant een ticket voor de Nationale Merriekeuring. In augustus van datzelfde jaar werd ze voor 29.000 euro verkocht op de Excellent Dressage Sales-veiling.

De complete selectie bestaat uit:

Vijfjarigen

Jessica Michel-Botton met Viva la Casa (Vivaldi x Sandro Hit)

Renaud Ramadier met Malcom X de Massa (Galopin de la Font x San Amour)

Reserve : Claudia Chauchard met Apachi van de Biebosschen (Apache x Don Frederico)

: Claudia Chauchard met Apachi van de Biebosschen (Apache x Don Frederico) Reserve: Coralie Galoy met Fortius LTH Dressvalue (Fürst Belissaro x Bonifatius)

Zesjarigen

Jessica Michel-Botton met Djembe de Hus (Damon Hill x Argentinus)

Charlotte Chalvignac met Friedrich Schiller (Finest x Desperados)

Reserve : Charlotte Chalvignac met Parodie der Tolen

: Charlotte Chalvignac met Parodie der Tolen Reserve: Vincent Guilloteau met Lamborghini de Massa (Everdale x Fuzilador)

Zevenjarigen (definitieve selectie wordt op 9 augustus bekend gemaakt)

Barbara Clement met Jarina des Vallées (Everdale x Sandro Hit)

Pauline Guillem met Barcelona de Malleret (Bretton Woods x Diamond Hit)

Bron: Eurodressage