Nu ook startlijst tweede WK-observatie vijf- en zevenjarigen online

Dinsdag publiceerde het KWPN de startlijst van de zesjarige paarden die deelnemen aan het tweede WK-observatiemoment op maandag 26 april in Ermelo. Nu is ook de startlijst van de vijf- en zevenjarigen gepubliceerd. Die observatie wordt op dinsdag 27 april verreden. Bij de zesjarigen staan 27 paarden op de lijst. Bij de vijfjarigen zijn dat er 40 en bij de zevenjarigen 15.

De beste 30 paarden per jaargang over twee observatiemomenten ontvangen een uitnodiging voor de eerste WK-observatietraining medio mei. Het WK voor Jonge Dressuurpaarden wordt van 25 tot en met 29 augustus 2021 verreden in Verden.

Le Formidable

Bij de vijfjarigen staat onder andere de kampioenshengst Le Formidable (Bordeaux x Ferro) op de startlijst. Fokster en eigenaresse Saskia Poel moest de hengst afgelopen februari vanwege coronamaatregelen op het laatste moment terugtrekken voor de aanlegtest op de KWPN Hengstenkeuring. Volgende week in Ermelo wordt hun eerste openbare optreden.

Geen publiek

Vanwege de coronamaatregelen is publiek niet toegestaan.

