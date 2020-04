Observatietraject WK Jonge Dressuurpaarden volgende week van start

Het observatietraject van het WK Jonge Dressuurpaarden gaat volgende week van start. Door de coronacrisis wordt de eerste observatie gedaan op basis van ingestuurde video's. Naast de 48 paarden die vorige week werden geselecteerd via de Pavo SportsFit-selectie, neemt een groep vijf- en zesjarigen paarden die zich vorig jaar via de Pavo Cup heeft geselecteerd deel en de zes- en zevenjarigen die Nederland vorig jaar vertegenwoordigden op het WK.

Op 20 en 21 april gaat de selectiecommissie de ingestuurde video’s bekijken en beoordelen. De selectiecommissie bestaat uit Floor Dröge, Monique Peutz en Johan Rockx. Via deze videobeoordeling wordt een groep van circa 20 paarden per jaargang samengesteld. Deze paarden worden uitgenodigd voor de fysieke observatie die op dit moment gepland staat voor 15 en 16 juni in Ermelo.

Vijfjarigen via Pavo Cup:

Zesjarigen:

Saskia van Es met Jaccardo (Desperado x Jazz)

Marieke Van Der Putten met Jameson RS2 (Zack x Negro)

Vai Bruntink met Jatilinda (All at Once x Negro)

Amarins Kuipers met Jayjay (Acheron x Samarant)

Charlotte Fry met Jayson (Johnson x Negro)

Kirsten Beckers met Jeniro (Negro x De Niro)

Renate van Uytert met Johnny Depp (Bordeaux x Jazz)

Nicky Snijder met Jongleur Sth (Expression x Fürst Heinrich)

Marijn van Dijk met Journalist (Charmeur x Rousseau)

Andreas Helgstrand met Jovian (Apache x Tango)

Renate van Uytert met Just Wimphof (De Niro x Riccione)

Zevenjarigen:

Bron: KWPN