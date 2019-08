Overzichtspagina WK Jonge Dressuurpaarden 2019

Het WK voor jonge dressuurpaarden vindt al weer voor de vierde keer plaats in Ermelo. Vanaf donderdag 1 augustus tot en met zondag 4 augustus strijden de beste vijf-, zes-, en zevenjarigen om de wereldtitels op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Maar er is meer: een rubriek voor vierjarigen en een CDI3*-Grand Prix. Horses.nl heeft hier alle handige links verzameld.