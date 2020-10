Pavo Cup-winnares Ivoli-E in Britse selectie WK Jonge Dressuurpaarden

Groot-Brittannië heeft haar selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden bekend gemaakt. Daartoe behoren meerdere Nederlandse fokproducten, waaronder Pavo Cup-winnares Ivoli-E (Dream Boy x Jazz) onder haar ruiter Luke Baber-Davies.

De nu zevenjarige Ivoli-E (fokker W.J.M. Erven) won in 2017 op vierjarige leeftijd de Pavo Cup en eindigde in het jaar daarop op de tweede plaats in de Subli Cup-finale. Later dat jaar werd de merrie verkocht aan de Zwitserse eigenaar Laurent Balzaretti. Daarna bleef het stil rondom de merrie. Inmiddels wordt ze alweer enige tijd gereden door haar huidige eigenaar Baber-Davies.

King en Jaristo

Bij de vijfjarigen is King IV (Governor x Johnson, fokker Freek Hoogenboom) met Jezz Palmer genomineerd. Bij de zesjarigen behoort Emilie Faurie met Jaristo (Dream Boy x Nourejev, fokker Appie Dijkstra) tot de selectie. Jaristo werd vorig jaar onder Manuel Springhetti ook geselecteerd voor het WK, maar mocht toen niet deelnemen door het niet op orde hebben van de benodigde licenties.

Dochter van volle zus Zonik

Bij de zevenjarigen is er naast Ivoli-E nog een KWPN’er geselecteerd: Impressive VDC (Charmeur x Krack C, fokker Piet Crum) met Sarah Millis. Ook opvallend is de zesjarige Straight Horse Horse De Milla (De Niro x Zack). De merrie komt uit de volle zus van Glock’s Zonik N.O.P.

Ivoli-E met haar ruiter in een training:

Complete selectie

Vijfjarigen

King IV (Governor x Johnson) met Jezz Palmer

Waverley Fellini (Fürstenball x Sandro Hit) met Greg Simms

Zesjarigen

Straight Horse De Milla (De Niro x Zack) met Tom Goode

Jaristo (Dream Boy x Nourejev) met Emile Faurie

Zevenjarigen

Impressive VDC (Charmeur x Krack C) met Sarah Millis

Ivoli-E (Dream Boy x Jazz) met Luke Baber-Davies

Eerste reserve: Rockstar (Rock Forever NRW x Stedinger) met Lisa Marriot

Tweede reserve: Waverley Dante (Dimaggio x Fürst Heinrich) met Greg Sims

Bron: Horses.nl/British Dressage