Renate van Uytert: ‘2,5 week na bevalling zat ik al weer op Johnny Depp’

Renate van Uytert-Van Vliet maakte vorig jaar met In Style (v. Eye Catcher) haar debuut op de Wereldkampioenschappen in Ermelo. Tussen toen en nu gebeurde er een hoop: ze trouwde met Joop van Uytert én het echtpaar kreeg een dochter: Stella. Nu, nog geen drie maanden na de bevalling, staat Van Uytert er weer op het WK en vanmiddag rijdt ze met twee paarden de finale: de in de kwalificatie als derde geëindigde Johnny Depp (v. Bordeaux) en Just Wimphof (v. De Niro). Horses.nl-hoofdredacteur sprak met het echtpaar Van Uytert.

Aan Dirk Willem Rosie vertelt Renate dat ze 2,5 week na de bevalling de training met Johnny Depp al weer langzaam heeft opgepakt. Dat wierp zijn vruchten af: het duo werd derde in de kwalificatieproef met een 9,28. Ook echtgenoot Joop van Uytert komt ook aan het woord in de video van ClipMyHorse. Hij is met zes paarden in Ermelo hofleverancier op de Wereldkampioenschappen.



Bron: ClipMyHorse