Revolution, Destacado én Zum Glück RS2 door naar tweede Duitse WK-selectie

Het is maar een beperkt gezelschap dat door mag naar de volgende ronde van de Duitse selectie voor het Wereldkampioenschap voor zesjarige dresuurpaarden. Van de 30 voorgestelde paarden vond de Duitse selectiecommissie er maar negen goed genoeg voor de volgende (en laatste ronde). Onder die negen geselecteerden ook Zum Glück RS2 (v. Zonik) met Robin van Lierop. De Nederlandse ruiter bevindt zich in een eliteclubje waar onder andere Andreas Helgstrand met regerend Wereldkampioen Revolution en Matthias-Alexander Rath met de zilveren Destacado FRH deel van uit maken.

Zo vaak gebeurt het niet dat een Hollander voor Duitsland uit mag komen op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Ter illustratie: Dinja van Liere deed met toptalent Total U.S. in 2017 een poging en werd toen vriendelijk bedankt.

Robin van Lierop zit er nu al voor de tweede keer bij met de op de PSI-veiling voor 850.000 euro door RS2 Dressage aangeschafte hengst Zum Glück RS2. Vorig jaar werd Van Lierop met de hengst op de Wereldkampioenschappen in Ermelo 14e in de voorronde en 5e in de kleine finale. Later dat jaar won de combinatie alsnog een medaille op een prestigieuze jonge paarden-wedstrijd. Op de Bundeschampionate in Warendorf schreef Van Lierop geschiedenis door een medaille (brons) mee te nemen uit Warendorf.

Select gezelschap

Nu mag Van Lierop misschien voor de tweede keer de Duitse driekleur vertegenwoordigen en daarmee behoort hij tot een select gezelschap. De Duitse selectiecommissie (Monica Theodorescu, Reinhard Richenhagen en Klaus Ridder) mocht veertien paarden doorlaten naar de volgende selectie, maar koos er voor om maar negen paarden een ticket te geven. Daarvan hoeven er straks nog maar twee af te vallen, want Duitsland mag met zeven paarden per jaargang naar Ermelo.

Revolution en Destacado FRH

De regerend Wereldkampioen bij de vijfjarigen mag ook dit jaar weer een gooi doen naar de titel. Miljoenenhengst Revolution (Rocky Lee x Rouletto) mag zich met Andreas Helgstrand weer melden op de volgende selectie (2 juli). Datzelfde geldt voor de winnaar van zilver vorig jaar, Destacado FRH (Desperados x Londonderry) met Matthias Alexander Rath.



Bundeskampioen Zucchero

Een andere oude bekende is Zucchero (Zonik x Prince Thatch xx), ook een PSI-paard (370.000 euro), met Kasselmann-stalruiter Frederic Wandres. Deze bruine hengst viel op de Wereldkampioenschappen vorig jaar net buiten de medailles met een vierde plaats, maar nam revanche door het Bundeschampionat voor vijfjarige dressuurpaarden in Warendorf te winnen. Ook hij behoort tot één van de negen geselecteerden. Van de Bundeschampionate is ook Feel Free OLD (Foundation x Sandro Hit) bekend. Deze merrie van Bernadette Brune werd vorig jaar in Warendorf vierde achter Zum Glück RS2.

Vreemde eend

De vreemde eend in het gezelschap komt van Sissy Max-Theurer: de springgefokte Holsteiner Caraciciola MT (Chin Champ x Calido I), die Max Theurer in 2016 op de DSP-keuring in München-Riem kocht voor 85.000 euro. Daar liep hij niet tussen de dressuurhengsten, maar deed gewoon mee als springer. Max-Theurer, die vaak van begin tot einde op de tribune zit bij hengstenkeuringen, pikte hem eruit als dressuurhengst. Dat Max-Theurer dat toen goed zag, blijkt nu wel. Hij hoort bij de beste negen zesjarige dressuurpaarden van Duitsland.

Bron: Horses.nl