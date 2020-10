Rumoer rond Australisch selectieprocedure WK jonge dressuurpaarden

Het is nog maar enkele dagen geleden dat de Australische federatie de eerste selectie voor het WK jonge dressuurpaarden bekend maakte. Vrijwel direct erna ontstond trammelant. Oorzaak van het rumoer was de aanwijzing van de zesjarige PBM Cosmopolitan (Concetto x Larimar) onder Anna-Catherine Schöffner. Het paard is in Australisch bezit en wordt door een Duitse gereden.

Twee dagen na het bekend maken van de nominaties voor het WK in Verden, haalde de Australische federatie de zesjarige Cosmopolitan weer van de lijst af. Op Eurodressage valt te lezen dat Anna-Catherine Schöffner de officiële procedure volgde bij het aanmelden voor Australische WK selectie. De combinatie werd voor het WK geselecteerd. Na publicatie regende het klachten van rivaliserende deelnemers voor een teamplek: een niet-Australisch gefokt paard mag niet gereden worden door een ruiter met een andere nationaliteit behalve Australisch.

Geen dubbelcheck

Dat een paard in Australisch bezit is, volstaat niet voor de teamselectie volgens de FEI-regels. De Australische federatie was hier blijkbaar niet van op de hoogte en heeft het ook niet nog een keer gecheckt voor publicatie.

‘We begrijpen de federatie niet’

Op haar Facebook pagina reageerde Schöffner: “Sommige mensen hebben alles uit de kast gehaald om te voorkomen dat ik deelneem aan de WK. We hebben ons officieel aangemeld via de Australische federatie en kregen maandagochtend een acceptatie. Vandaag werd het weer ingetrokken omdat de FEI-regels niet kunnen worden nageleefd. We begrijpen dat de regels moeten worden nageleefd, maar we begrijpen niet dat de Australische FN deze regels niet kent.”

Bron Eurodressage