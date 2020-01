Rutten vervangt Koschel als teamtrainer en selecteur van de Spaanse jonge paarden

Bert Rutten neemt komend seizoen de taken van Jurgen Koschel als teamtrainer en selecteur van de Spaanse jonge dressuurpaarden richting het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Verden over. Koschel was twee jaar actief in die rol, maar is dit jaar door zijn plichten als trainer van het Duitse eventingteam te druk om beide taken goed uit te kunnen voeren.

Komend jaar assisteert Rutten daarom de ANNCE/RFHE in de selectie, training en voorbereiding van Spaanse combinaties voor het WK. Hij is ook in Verden aanwezig als Spaanse teamtrainer.

