Secret en kleinzoon Weihegold in Duitse WK-selectie vijfjarigen

Duitsland stuurt aan de hand van de laatste kwalificatie voor het WK Jonge Dressuurpaarden een sterke afvaardiging vijfjarigen naar Ermelo. Tot de zeven genomineerden behoren onder andere Secret (Sezuan x St. Moritz) met zijn amazone Jessica Lynn Thomas en Weihegold's kleinzoon For Gold (Franziskus x Blue Hors Zack) onder Stefanie Wolf.

Secret groeide op driejarige leeftijd dankzij een korte video uit tot één van Duitsland’s meest populaire hengsten. Later dat jaar eindigde hij als reservekampioen op het Bundeschampionat en in 2018 maakte hij veel indruk in de sporttest. Dit jaar had de zwarte hengst al een ticket voor de Bundeschampionate op zak en met ook een startbewijs voor het WK in Ermelo zal er een spannende strijd volgen.

Twee voor Möller

Eva Möller is er in Ermelo bij met twee vijfjarigen: de pas door Andreas Helgstrand aangeschafte, lichtvoetig bewegende merrie Espe (Escolar x Dimaggio) en de door Eugène Reesink en Rob van Puijenbroek gefokte Valverde (Vitalis x Ampère). Valverde eindigde vorig jaar als reservekampioen op de Bundeschampionate, Espe heeft al een BC-ticket voor dit jaar op zak.

For Gold

Wereldbekerwinnares Weihegold OLD (Blue Hors Don Schufro x Sandro Hit) heeft inmiddels een aardig aantal (klein)kinderen. Zoon Total Hope (v. Totilas) nam al eens deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden en dit jaar is ook kleinzoon For Gold is er dit jaar bij. De hengst verdiende een jaar geleden, na de sporttest in Verden, zijn goedkeuring bij het Hannoveraner Verband.

Schneider met nieuw paard

Dorothee Schneider start in Ermelo Dante’s Hit (Dante Weltino x Sandro Hit), van eigenaresse Gisela Mayr. Schneider reed de ruin op de eerste kwalificatie voor de eerste keer de ring in. Ook Nicole Wego en de Rheinlandse Quiana W (Quaterstern x Rubinstern Noir) en Jill de Ridder met Moosbend’s Rockadera (Rock Forever x I x Ricardos) mogen afreizen naar Ermelo.

Geselecteerde vijfjarigen:

Dante’s Hit (Dante Weltino x Sandro Hit) onder Dorothee Schneider

Espe (Escolar x Dimaggio) met Eva Möller

For Gold (Franziskus x Blue Hors Zack) met Stefanie Wolf

Moosbend’s Rockadera (Rock Forever I x Ricardos) met Jill de Ridder

Quiana W (Quaterstern x Rubinstern Noir) met Nicole Wego

Secret (Sezuan x St. Moritz) met Jessica Lynn Thomas

Valverde (Vitalis x Ampère) met Eva Möller

Reservepaarden:

Eerste reserve: Go Twitter (Grey Flanell x Sandro Song) met Lena Waldmann

Tweede reserve: Donatella (Diamond Hit x Fürst Heinrich) met Ann-Christin Wienkamp

Derde reserve: Velvet (Van Vivaldi x Fidermark) met Ann-Christin Wienkamp

Bron: Horses.nl/FN