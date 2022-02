Selectietraject WK Jonge Dressuurpaarden 2022 bekend

Van 8 t/m 11 september 2022 wordt in Ermelo de ‘FEI/WBFSH World Breeding Dressage Championships for Young Horses’ verreden. De beste de vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden strijden hier om de wereldtitels.

Het WK Jonge dressuurpaarden is een sportieve strijd tussen de stamboeken en dus bij uitstek een evenement waar sport en fokkerij samenkomen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat aan het selectietraject paarden in hun leeftijdsklasse kunnen deelnemen van alle in Nederland erkende en gevestigde stamboeken die ook aangesloten zijn bij de WBFSH.

Eerste observatietraining

De beste vijftien paarden per jaargang van de Pavo Cup zijn en de beste zes paarden per jaargang van de Fryso Cup zijn uitgenodigd voor de eerste observatietraining. De paarden die geselecteerd waren voor de World Breeding Dressage Championships for Young Horses 2021 zijn tevens uitgenodigd direct in te stromen tijdens de eerste observatietraining.

Instroommoment jonge dressuurpaarden

Daarnaast kunnen paarden zich via een instroom moment op 10 en 11 maart selecteren voor de WK-selectie. Deelnemende paarden moeten als veulen geregistreerd zijn bij een in Nederland erkend en gevestigd stamboek (KWPN, KFPS & NRPS) dat ook is aangesloten bij de WBFSH. Tijdens dit instroommoment wordt de Preliminary Dressage Test van de FEI per betreffende jaargang gereden en beoordeeld door de selectiecommissie WK Jonge Dressuurpaarden. Voor deelname aan het selectiemoment moeten de paarden per 1 april 2022 de volgende minimale stand hebben behaald:

Vijfjarigen: L2 + 10 / M startgerechtigd

Zesjarigen : M2 + 10 / Z startgerechtigd

Zevenjarigen : ZZ-Zwaar startgerechtigd

De ruiter dient lid te zijn van de KNHS en de combinatie in het bezit van een startpas. De inschrijving start op korte termijn, hierover volgt separate berichtgeving.

Data selectietraject (data onder voorbehoud)*:

Donderdag 10 & vrijdag 11 maart 2022: instroom moment jonge dressuurpaarden op het NHC in Ermelo. De beste vijftien vijfjarigen, tien zesjarigen en tien zevenjarigen ontvangen een uitnodiging voor de eerste WK-observatietraining.

Maandag 11 & dinsdag 12 april 2022: eerste WK-observatietraining op het NHC in Ermelo. De beste ca. vijftien paarden per jaargang ontvangen een uitnodiging voor de tweede WK-observatietraining.

Woensdag 4 mei 2022: tweede WK-observatietraining op het NHC in Ermelo. De beste ca. tien paarden per jaargang ontvangen een uitnodiging voor de laatste WK-observatietraining.

Donderdag 30 juni 2022: trainingstraject start op het NHC in Ermelo. Op 30 juni vindt er een proefgerichte training plaats en op een nader te bepalen moment in juli een trainingswedstrijd.

Woensdag 10 augustus 2022: derde WK-observatietraining. Dit is tevens het instroommoment voor wildcards. Na deze observatie worden de paarden die mee gaan bekend gemaakt.

Hierna volgt een extra proefgerichte training voor de deelnemers en eerste reserves op het NHC in Ermelo.

*Onder voorbehoud van door de overheid gestelde maatregelen in het kader van het coronavirus

Voorafgaand aan het WK Jonge dressuurpaarden wordt er nog één facultatieve training georganiseerd voor de deelnemende combinaties.

Schematische weergave selectietraject

Selectiebepalingen 2022

Bron: KWPN