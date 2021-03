Selectietraject WK Jonge Dressuurpaarden bekend

Van 25 t/m 29 augustus 2021 wordt in Verden het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden verreden. De beste de vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden strijden hier om de wereldtitels. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er enkele kleine wijzigingen in het selectietraject.

De FEI/WBFSH World Breeding Dressage Championships for Young Horses is een sportieve strijd tussen de stamboeken en dus bij uitstek een evenement waar sport en fokkerij samenkomen. Het KWPN en de KNHS hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin is overeengekomen dat het KWPN het selectietraject gaat uitvoeren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat aan het selectietraject paarden in hun leeftijdsklasse kunnen deelnemen van alle in Nederland erkende en gevestigde stamboeken die ook aangesloten zijn bij de WBFSH.

WK-paarden 2020 naar eerste observatie

Voorheen gingen vanuit de Pavo Cup de beste 15 paarden per jaargang door naar eerste observatietraining. Echter vanwege de coronamaatregelen heeft de Pavo Cup finale in 2020 geen doorgang kunnen vinden. De paarden die geselecteerd waren voor het Wereldkampioenschap 2020 zijn uitgenodigd direct in te stromen tijdens de eerste observatietraining.

Observaties

Daarnaast kunnen paarden zich via twee observatiemomenten selecteren voor de WK-selectie (per jaargang 30 paarden). Deelnemende paarden moeten als veulen geregistreerd zijn bij een in Nederland erkend en gevestigd stamboek (KWPN, KFPS en NRPS) dat ook is aangesloten bij de WBFSH. Tijdens deze aanlegtest wordt de Preliminary Dressage Test van de FEI per betreffende jaargang gereden en beoordeeld door de selectiecommissie WK jonge dressuurpaarden. Voor deelname aan het selectiemoment moeten de paarden per 1 april 2021 de volgende minimale stand hebben behaald:

5-jarigen: L2 + 10 / M startgerechtigd

6-jarigen : M2 + 10 / Z startgerechtigd

7-jarigen : ZZ-Zwaar startgerechtigd

De ruiter dient lid te zijn van de KNHS en de combinatie in het bezit van een startpas. De inschrijving start medio volgende week, hierover volgt separate berichtgeving.

Data (onder voorbehoud*)

Dinsdag 20 en 27 april 2021: observatie/aanlegtest jonge dressuurpaarden op het NHC in Ermelo. De beste 30 paarden per jaargang ontvangen een uitnodiging voor de eerste WK-observatietraining.

Woensdag 19 en donderdag 20 mei 2021: eerste WK-observatietraining op het NHC in Ermelo. De beste ca. 20 paarden per jaargang ontvangen een uitnodiging voor de tweede WK-observatietraining.

Maandag 21 en dinsdag 22 juni 2021: tweede WK-observatietraining op het NHC in Ermelo. De beste ca. 12 paarden per jaargang ontvangen een uitnodiging voor de laatste WK-observatietraining.

Maandag 19 en dinsdag 20 juli 2021: Laatste WK-observatietraining op het NHC in Ermelo. Dit is tevens het instroommoment voor wildcards. Na deze observatie worden de paarden die mee gaan bekend gemaakt.

Dinsdag 3 augustus: Extra proefgerichte training deelnemers en eerste reserves op het NHC in Ermelo.

* Onder voorbehoud van door de overheid gestelde maatregelen in het kader van het coronavirus

Facultatieve trainingen

Voorafgaand aan het WK worden nog twee facultatieve trainingen georganiseerd voor de deelnemende combinaties.

Vanaf 2022 weer in Ermelo

Oorspronkelijk stond het Wereldkampioenschap in augustus gepland op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. In 2020 zou het WK in het Duitse Verden georganiseerd worden. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kon dit niet doorgaan en wordt de 2021-editie in Verden verreden. Vanaf 2022 keert het kampioenschap voor drie jaar terug naar Ermelo.

Schematische weergave selectietraject

