Selectietraject WK Jonge Dressuurpaarden op basis van videomateriaal

Door alle maatregelen rond het coronavirus verloopt de selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden, dat van 5 tot en met 9 augustus plaatsvindt in Verden, anders dan voorgaande jaren. De eerste selecties vinden nu plaats op basis van door eigenaren of ruiters ingestuurd videomateriaal.

Voor de paarden die waren ingeschreven voor het KNHS Selectietraject, de Pavo Sportsfit-selectie, is de videobeoordeling inmiddels al van start gegaan. Uit deze selectie komt een groep paarden die in de oorspronkelijke plannen op 20 en 21 april in Ermelo zouden worden beoordeeld. Het was de bedoeling dat bij deze beoordeling ook paarden aanwezig zouden zijn die zie hebben geselecteerd via de Pavo Cup.

Observatie vanaf video

Omdat nu al duidelijk is dat ook deze selectie niet door kan gaan, wordt ook de fysieke beoordeling die gepland stond op 20 en 21 april vervangen door een observatie vanaf video. Uiteraard zijn alle ruiters en eigenaren die hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor de selecties geïnformeerd over de exacte eisen en andere formaliteiten.

Groepen formeren

Via de videobeoordeling die wordt gedaan als vervanging van de selectie op 20 en 21 april, wordt een groep van rond de 20 paarden per jaargang geformeerd. Deze paarden worden uitgenodigd voor de fysieke observatie die op dit moment gepland staat voor 15 en 16 juni op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Daarna zal de WK-selectie bekend worden gemaakt.

Hoger aantal

In de oorspronkelijke planning was het de bedoeling dat er 12 paarden per jaargang aanwezig zouden zijn op 15 en 16 juni. Door het uitvallen van de selectie in mei en vanwege de gewijzigde manier van beoordelen, is dit aantal nu iets hoger.

Intensief overleg

Op 24 juli staat er voor de geselecteerde paarden en eerste reserve een training gepland. De selectiecommissieleden Floor Dröge, Monique Peutz en Johan Rockx zullen gedurende het traject uiteraard intensief overleggen.

Bron: KWPN