Selectietraject WK Jonge Dresuurpaarden 2020 bekend gemaakt

Van 5 tot en met 9 augustus 2020 wordt in Verden het WK voor jonge dressuurpaarden verreden. Inmiddels heeft de KNHS bekend gemaakt hoe de vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden zich voor dit wereldkampioenschap kunnen selecteren.Paarden kunnen zich in 2020 selecteren via de Pavo Cup 2019 van het KWPN en via de Sportsfit WK-selectie van de KNHS.

Vanuit de Pavo Cup gaan 15 paarden per jaargang door naar de Sportsfit WK-selectie van de KNHS. Daarnaast kunnen paarden zich via twee observatiemomenten selecteren voor de KNHS-Sportsfit WK-selectie (per jaargang 15 paarden). De paarden die deel hebben genomen aan het WK Championships for Yough Horses 2019 zijn uitgenodigd direct in te stromen tijdens de 1e Sportfit observatie.

KNHS-Sportsfit WK-selectie

De Sportsfit WK-selectie bestaat uit drie observatie/trainingen die plaatsvinden in de maanden april, mei, en juni onder leiding van een commissie. Na iedere training vallen er een aantal paarden af. Na de derde en laatste observatietraining wordt door de commissie de afvaardiging naar het WK Jonge Dressuurpaarden 2020 bekend gemaakt. De observatiemomenten voor deelname aan de Sportsfit WK-selectie vinden plaats op 25 maart en 7 april 2020 op het KNHS-centrum in Ermelo. Deelnemende paarden moeten als veulen geregistreerd zijn bij een in Nederland erkend en gevestigd stamboek dat ook is aangesloten bij de WBFSH. Tijdens het observatiemoment wordt de Preliminary Dressage Test van de FEI per betreffend jaargang gereden en beoordeeld door de commissie. Kalender selectietraject:

Woensdag 25 maart– KNHS-selectie moment op het NHC in Ermelo, deel 1

Dinsdag 7 april – KNHS-selectie moment op het NHC in Ermelo, deel 2

maandag 20 april en dinsdag 21 april – 1e Sportsfit WK- observatie/training op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo

maandag 18 en dinsdag 19 mei – 2e Sportsfit WK- observatie/training in Nunspeet (Wezenland 39) Maandag 15 en dinsdag 16 juni – 3e Sportsfit WK- observatie/training op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo Voor deelname aan het KNHS-selectiemoment moeten de paarden ten tijde van de deelname de volgende minimale stand hebben behaald in de reguliere wedstrijdsport: 5-jarige paarden: L2 startgerechtigd

6-jarige paarden: Z1 startgerechtigd

7-jarige paarden: ZZ-Zwaar startgerechtigd. Voor deelname aan Sportsfit WK- observatie/trainingen moeten de paarden per 1 april 2020 de volgende minimale stand hebben behaald: 5-jarige paarden: M2 startgerechtigd

6-jarige paarden: Z1 startgerechtigd

7-jarige paarden: ZZ-Zwaar + 5 winstpunten of LT startgerechtigd Bron: KNHS