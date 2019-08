Sezuan-dag op WK Jonge Dressuurpaarden

De eerste dag van de Wereldkampioenschappen voor jong dressuurpaarden 2019 kan de boeken in als de Sezuan-dag. Sezuan, zelf onder Dorothee Schneider drievoudig Wereldkampioen, leverde de nummer 1 en 6 in de kwalificatie voor vijfjarigen (Secret en Queenparks Wendy) en ook Elverhoejs Raccolto zat nog bij de beste 15. In de inloopproef voor vierjarigen leverde hij ook de topper: So Unique.

Uit zijn eerste grote jaargang van Sezuan (in 2012 was menig fokker nog wat sceptisch vanwege de niet-kloppende afstamming van de hengst en de OCD in zijn rechterknie) werden vier paarden geselecteerd voor Ermelo. Van deze vier vijfjarigen eindigden er drie bij de eerste 15, DSP Spectre werd met een 7,88 23ste. Met Secret en Queenparks Wendy liet de zwarte hengst van Gestüt Peterhof twee toptalenten zien.

Afwezig

Zelf is Sezuan overigens al enige tijd afwezig in de sport. Zijn laatste concours liep hij nog onder Dorothee Schneider in 2017, een Intermédiaire I-proef die hij won. Daarna werd de drievoudig Wereldkampioen met een hoop bombarie bij Patrik Kittel gebracht die hem tot op heden nog nooit heeft uitgebracht, maar wel vaak filmpjes deelde. Inmiddels is Sezuan tien jaar.

Bron: Horses.nl