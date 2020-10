Simone Pearce met twee Sprehe-hengsten geselecteerd voor WK Jonge Dressuurpaarden

Australië heeft vier paarden op de voorlopige nominatielijst voor het WK Jonge Dressurpaarden gezet. Simone Pearce vertegenwoordigd haar thuisland met twee paarden van haar werkgever Gestüt Sprehe, namelijk met Dancier Gold (Dancier x Weltmeyer) en Diamond First (Diamond Hit x Fürst Heinrich).

De Oldenburger premiehengst Diamond First liep in februari 2019 de sporttest in Münster-Handorf, maar kwam toen met een 7,31 niet aan de goede kant van de streep. Twee maanden daarna liep hij wederom de sporttest in Münster-Handorf en slaagde toen wel met gemiddeld een 8,15. In juli dit jaar verscheen hij onder Pearce in de ring op CDI Achleiten, waar hij met 84,40% de beste vijfjarige was.

Dancier Gold

Stalgenoot Dancier Gold, de vijfjarige volle broer van Gestüt Bonhommes DeLorean, overtuigde in 2019 in de sporttest als beste vierjarige (8,73), in de sporttest van dit jaar met een 9,24 en op de Bundeschampionate-kwalificatie in Hamm-Rhynern, waar hij met een 8,9 een ticket voor de finale in Warendorf veroverde.

Andere geselecteerden

Naast Dancier Gold en Diamond First zijn de zesjarige F-Type OLD (Franziskus x Chico’s Boy) met Warwick McLean en de zesjarige PBM Cosmopolitan (Concetto x Larimar) met Anna-Catherine Schöffner geselecteerd. Op 19 oktober buigt de Australische Hippische Federatie zich over de tweede ronde inzendingen.

