So Unique met 9,64 beste vierjarige op WK

"Ik geloof gewoon niet dat dit een vierjarig paard is", zei juryvoorzitter Christoph Hess na de presentatie van So Unique (Sezuan x Donnerhall) door Eva Möller). "Zo gelaten als hij hier al door de ring gaat, dat is ongelooflijk", aldus Hess. Hij begon met het laagste cijfer, een 9 voor de draf, daarna volgden een 9,7 voor de galop en de submission, een 10 voor de stap en een 9,8 voor de aanleg. Met een 9,64 gemiddeld werd de voshengst van Andreas Helgstrand de afgetekende winnaar.

Later vandaag (finale vijfjarigen) en morgen (finales zes- en zevenjarigen) zal blijken of Helgstrand ook echte WK-medailles mag meenemen uit Ermelo. Dat is wel het doel van de Deense handelaar, eerder verklaarde hij de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden al tot het belangrijkste evenement van het jaar voor zijn stal. Vanmiddag in de finale voor vijfjarigen heeft hij vijf ijzers in het vuur, net zoveel als het KWPN.

Complimenten voor Emmelie

De winnaar van de Pavo Cup voorselectie in De Mortel, Kevin Costner Texel (Negro x Jazz) werd door Emmelie Scholtens naar de tweede plaats gereden. Scholtens stuurde de niet-goedgekeurde hengst naar een 8,43 gemiddeld en kon een paar mooie complimenten in haar zak steken. “Dit was een les jonge paarden rijden”, zei Hess. Kevin Costner Texel, waarbij twee jaar geleden in de eerste bezichtiging de beoordeling werd gestaakt omdat de hengst als een gek door de baan ging, was vandaag in Ermelo behoorlijk onder de indruk van de ambiance en Emmelie leidde dat zo goed mogelijk in banen. De kwaliteit straalt er vanaf, maar de score ging omlaag door de spanning (submission: 6,8).

Derde werd Kingdance (v. Expression) met Lotje Schoots, zij kregen een 8,14. Veel indruk maakte Kind Pleasure (Governor x Blue Hors Zack) met Femke de Laat, zij kwamen met een 7,8 niet verder dan plaats 7.

Uitslag

Bron: Horses.nl