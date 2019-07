Springhetti en Jaristo door aangetekend protest niet naar Ermelo

Manuel Springhetti was met Jaristo (Dream Boy x Nourejev) door de Oostenrijkse Hippische Federatie geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, maar de ruiter had op het moment van de kwalificatie nog niet voor zijn Oostenrijkse ruiterlicentie en de FEI-registratie van Jaristo betaald. De eigenaren van de als reserve aangewezen Belinda Weinbauer tekenden daartegen protest aan en werden in het gelijk gesteld.

De kwalificatie vond op 24 en 25 juni plaats in Himberg. De juryleden maakten geen punten bekend aan het publiek, maar Eurodressage meldt dat Springhetti en Andreas Helgstrand’s Jaristo aan kop gingen met gemiddeld 8,45 punten. Weinbauer werd met François (Franziskus x First Final) met 8,35 als reservecombinatie aangewezen.

Protest

Na de kwalificatie tekenden de eigenaren, fokkers Heinz en Martine Winter en Dietrich Sifkovits, protest aan. Laatstgenoemde is secretaris-generaal van de Oostenrijkse Hippische Federatie. Richard Berger, sportmanager van de federatie, verklaarde aan Eurodressage dat hoewel Springhetti Oostenrijks burger is, hij op het moment van de kwalificatie inderdaad geen geldige licentie had en zijn paard geen behaalde resultaten in Oostenrijk.

Groen licht

Op de uitnodiging voor de kwalificatie wordt echter niet gerept over een officiële wedstrijden. Daar wordt gevraagd om de stamboom van het paard, het eigendomsbewijs en eerder behaalde resultaten. Springhetti gaf aan Eurodressage aan dat hij, voordat hij de reis van Denemarken naar Oostenrijk maakte, de federatie had gevraagd of het in orde was als zijn papierwerk nog niet volledig voor elkaar was. Daarop kreeg hij groen licht.

Besluit in overeenstemming met regels

Volgens Richard Berger is het besluit door de federatie in overeenstemming het de regels genomen. Springhetti zou zijn licentie pas op 28 juni hebben betaald en op 1 juli lag het paspoort van Jaristo nog bij de Deense FN voor het verkrijgen van een FEI-registratie.

Bron: Eurodressage