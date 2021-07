Startlijst derde observatietraining WK Jonge Dressuurpaarden bekend

Van 25 t/m 29 augustus 2021 wordt de ‘FEI/WBFSH World Breeding Dressage Championships for Young Horses’ verreden in Verden. De beste vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden strijden om de wereldtitels. Afgelopen maand werd al duidelijk welke dressuurpaarden waren geselecteerd voor de derde en laatste observatietraining op 19 en 20 juli in Ermelo. Nu heeft het KWPN ook de startlijst bekend gemaakt.