Startlijst eerste observatietraining WK Jonge Dressuurpaarden online

De eerste observatietraining voor het WK Jonge Dressuurpaarden is op maandag 11 en dinsdag 12 april in Ermelo. De startlijst staat online. Via het selectietraject kunnen de beste paarden doorstromen naar het WK Jonge Dressuurpaarden van 8 t/m 11 september in Ermelo.

Op vrijdag 22 en 24 maart was het eerste instroommoment in Nunspeet. Daar plaatsten vijftien vijfjarigen, tien zesjarigen en acht zevenjarigen zich voor de eerste selectie/training op 11 en 12 april.

Observatietraining

Bij die selectie komen op 11 en 12 april ook de eerste vijftien per jaargang van de Pavo Cup en de paarden die vorig jaar naar het WK waren afgevaardigd. Ook stromen de beste zes van de Pavo Fryso Bokaal in. Op die dag wordt de inleidende proef verreden en is de training door de commissie.

Bron: KWPN