Startlijst eerste selectie WK Jonge Dressuurpaarden bekend

Van 25 tot en met 29 augustus 2021 wordt in Verden het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden verreden. De beste de vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden strijden hier om de wereldtitels. Het eerste observatiemoment wordt gehouden op 20 april in Ermelo en daarvan is de startlijst nu gepubliceerd.

Aan het observatiemoment van 20 april nemen 35 vijfjarigen, 14 zesjarigen en 6 zevenjarigen deel. Bij de vijfjarigen staan onder andere de KWPN-hengsten Lord Diamond (v. Daily Diamond) met Krista Kolijn, Las Vegas (v. Ferdeaux) met Franka Loos en Lantanas (v. Sir Donnerhall) met Charlotte Fry op de lijst. KWPN-hengsten bij de zesjarigen zijn Kaiser Weltino (v. Dante Weltino) met Nars Gottmer en Hexagons Kaygo (v. Carpi Sonne jr.) met Thamar Zweistra. In alle leeftijdscategorieën staan Friezen, die dit jaar voor het eerst mee mogen doen, op de startlijst.

WK-paarden 2020

Voorheen gingen vanuit de Pavo Cup de beste 15 paarden per jaargang door naar eerste observatietraining. Echter vanwege de coronamaatregelen heeft de Pavo Cup finale in 2020 geen doorgang kunnen vinden. De paarden die geselecteerd waren voor het WK voor Jonge Dressuurpaarden 2020 zijn uitgenodigd direct in te stromen in de eerste observatietraining.

WK-observatietraining

Daarnaast kunnen paarden (KWPN, KFPS en NRPS) zich via twee observatiemomenten op 20 en 27 april selecteren voor de WK-selectie (per jaargang 30 paarden). De beste 30 paarden per jaargang ontvangen een uitnodiging voor de eerste WK-observatietraining medio mei. Vanwege de coronamaatregelen is publiek niet toegestaan.

Bron: KWPN/Horses.nl