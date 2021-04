Startlijst tweede observatiemoment WK Jonge Dressuurpaarden bekend

Het tweede observatiemoment voor zesjarige dressuurpaarden, die in aanmerking komen voor het WK Jonge Dressuurpaarden, vindt aanstaande maandag plaats. Aan dit observatiemoment nemen 27 paarden deel. Vanwege de coronamaatregelen is publiek niet toegestaan.

De beste 30 paarden per jaargang over twee observatiemomenten ontvangen een uitnodiging voor de eerste WK-observatietraining medio mei. Van 25 t/m 29 augustus 2021 wordt in Verden het WK voor Jonge Dressuurpaarden verreden. De beste de vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden strijden hier om de wereldtitels.

Bekijk hier de startlijst

Bron: Horses.nl/KWPN