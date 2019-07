Startlijsten WK Jonge Dressuurpaarden gepubliceerd

In Ermelo zijn vandaag, na de veterinaire keuring, de starttijden voor de vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden geloot. De vijfjarigen lopen op donderdag de eerste kwalificatie, de zes- en zevenjarigen komen op vrijdag in de ring. Net als vorig jaar komen dit jaar de complete groepen op één dag aan start. Horses.nl zette voor u de Nederlandse deelnemers op een rijtje.

Vijfjarigen, donderdag 1 augustus

10.24 uur – Renate van Uytert-van Vliet met Just Wimphof (De Niro x Riccione)

10.32 uur – Marieke van der Putten met Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro)

12.29 uur – Renate van Uytert-van Vliet met Johnny Depp (Bordeaux x Jazz)

12.45 uur – Emmelie Scholtens met Johnny Be Goode (Dream Boy N.O.P. x Tietse D)

13.17 uur – Vai Bruntink met Jatilinda (All At Once x Negro)

14.39 uur – Andreas Helgstrand met Jovian (Apache x Tango)

Zesjarigen, vrijdag 2 augustus

08.00 uur – Robin van Lierop met Zum Glück RS2 (Zonik N.O.P. x Florestan I)*

08.16 uur – Bart Veeze met Imagine (Dream Boy N.O.P. x Jackson)

08.56 uur – Joyce Lenaerts met Beukenvallei’s Iconic B (Bon Bravour x Jazz)

09.12 uur – Dinja van Liere met Independent Little Me (Uno Don Diego x San Remo)

09.54 uur – Hans Peter Minderhoud met In Style (Eye Catcher x Lorentin I)

10.02 uur – Emmelie Scholtens met Infinity (Apache x Jazz)

11.31 uur – Bart Veeze met Imposantos (Wynton x Krack C)

*Start voor Duitsland

Zevenjarigen, vrijdag 2 augustus

16.16 uur – Kirsten Brouwer met Cesar de Massa (Rieto x Münchhausen)**

17.04 uur – Anne Meulendijks met Hot-Spot PB (Dancer x Cocktail)

17.50 uur – Dinja van Liere met Hermès (Easy Game x Flemmingh)

18.46 uur – Mara de Vries met Habibi DVB (Don Schufro x Johnson TN)

19.20 uur – Olga Boucher met Houdini La Haya (Krack C x Roman Nature)

19.28 uur – Adelinde Cornelissen met Henkie (Alexandro P x Upperville)

19.44 uur – Dinja van Liere met Haute Couture (Connaisseur x Krack C)

**Start voor Portugal

