Startlijsten WK-selectie bekend

Op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober wordt in Nunspeet de laatste WK-observatie/training verreden en nu zijn de startlijsten bekend. Nieuwe combinatie in het WK-traject is Hans Peter Minderhoud met de zevenjarige Invictus (v. Jack Sparrow). Zij wonnen afgelopen weekend op het NK Dressuur goud in de Lichte Tour.