Straight Horse Ascenzione via kleine finale door met 9,8 voor draf

De zeer getalenteerde zesjarige merrie Straight Horse Ascenzione (Blue Hors Zack x Blue Hors Don Schufro) haalde gisteren via de kwalificatie net geen ticket voor de grote finale. Met een 8,14 werd de volle zus van Sezuan onder Helen Langehanenberg dertiende en daarmee viel ze net buiten de boot. Morgen verschijnt de Deense merrie toch nog in de finale, ze haalde een ticket via de derde plaats in de kleine finale (8,64).

De volle zus van Sezuan (die overigens weinig op haar grote broer lijkt met haar elegante voorkomen) had in de kwalificatie last van spanning en werd daarom op alle punten gekort door de jury. Een 8,6 voor de draf, een 8 voor de stap, een 7,8 voor de galop, een 8 voor de submission en een 8,3 voor de aanleg verschenen op het scorebord in de kwalificatie (8,14 totaal). Vandaag in de kleine finale was er een 8,64 met een 9,8 voor de draf (!), een 8 voor de stap, een 8,2 voor de galop, een 8,5 voor de submission en een 8,7 voor de aanleg.

KWPN’er Ironman H en Zweedse Skywalker door

Twee paarden uit Scandinavische met een Nederlandse achtergrond haalden ook de grote finale voor zesjarigen via de kleine finale. De in Nederland gefokte Ironman H (Bordeaux x Rousseau), kampioen van de Zweedse hengstenkeuring, won de kleine finale onder Yvonne Osterholm met een 8,96 en de SWB-geregistreerde Skywalker (Zuidenwind x Berstein). Deze ruin scoorde met Cecilia Kristoffersen een 8,82 gemiddeld.

Nederlanders niet door

Via de kleine finale kwamen de Nederlandse inzendingen niet aan een finaleplaats. Infinity (v. Apache) viel net buiten de boot met Emmelie Scholtens (8,6/4e plaats), de KWPN-goedgekeurde Inclusive (v. Everdale) kwam met Charlotte Fry tot een 8,02 (9e plaats) en de KWPN-verrichtingskampioen Beukenvallei’s Iconic B (v. Bon Bravour) werd met Joyce Lenaerts 18e (7,62).

