Totilas-zoon voor Zuid-Afrika naar WK Jonge Dressuurpaarden

Total Spezial (Totilas x Special D) en zijn amazone Tanya Seymour mogen op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo Zuid-Afrika vertegenwoordigen. De in Oldenburg en bij het DSP goedgekeurde hengst van Dieter Stippl werd gefokt uit de KWPN-merrie Zadorijke, die destijds via de veulenveiling in Borculo in Duitse handen terecht kwam.