Twee Helgstrand-paarden via Oostenrijk naar WK Jonge Dressuurpaarden

Andreas Helgstrand heeft er via Oostenrijk straks nog twee paarden bij in Ermelo. Het gaat om Jaristo (Dream Boy x Nourejev) van fokker Appie Dijkstra en Happiness Returns C (Jazz x Flemmingh), die door Stoeterij 't Centrum werd gefokt uit de volle zus van Krack C. Laatstgenoemde heeft Helgstrand samen met Elahe Ramezani in eigendom.

Jaristo zag het levenslicht in Opende en werd als veulen algemeen dressuurkampioen in Tolbert. Na de eerste bezichtiging van het KWPN kwam hij in handen van Helgstrand. Inmiddels wordt de hengst gereden door de Oostenrijker Manuel Springhetti, die al enige tijd als stalruiter in dienst is bij Helgstrand.

Happiness Returns C

Happiness Returns C werd in 2015 aangewezen voor het KWPN Verrichtingsonderzoek en schopte het tot de vierde plaats in de kampioenskeuring. Daarna bleef het stil rondom de voshengst, totdat hij in juni dit jaar de finale voor zevenjarigen op CDI Achleiten won.

Geselecteerde vijfjarigen:

Tamara Michei met Diamond of Eternity (Diamond Hit x August der Starke)

Manuel Springhetti met Jaristo (Dream Boy x Nourejev)

Reserve: Stephanie Dearng met Gioello (Gren Flanell x Laureus)

Zesjarigen:

Peter Gmoser met Don Jon (Don Juan de Hus x Benetton Dream)

Wolfgang Himsl met Duracao (Dimaggio x Argentinus)

Reserve: Martin Hauptman met Don Fredericos Wolkentänzer (Don Frederico x Weltmeyer)

Zevenjarigen:

Florian Zimmermann met Happiness Returns C (Jazz x Flemmingh)

Stephanie Dearing met Facilone (Fürstenball x De Niro)

Reserve: Stephanie Dearing met Roi du Coeur (Roi du Soleil x Don Gregory)

Bron: Horses.nl/Eurodressage