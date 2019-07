Twee KWPN-ers voor Hongarije naar WK Jonge Dressuurpaarden

De vijfjarigen Jonker (Blue Hors Zack x Fürst Heinrich) en de even oude Jemima (Everdale x Don Gregory) zijn door de Hongaarse Hippische Federatie aangewezen voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Tot de selectie zesjarigen behoort een DSP-gefokte zoon van Bordeaux.

Jonker werd op de Excellent Dressage Sales in 2017 afgeslagen voor 24.000 euro en kwam daar in handen van Kazlea Ltd, een in Cyprus gevestigd bedrijf van Arie Yom-Tov. Amazone Csaba Szokola reed de hengst eerder dit jaar al succesvol in Pilisjaszfalu en Achleiten. Gabriella Erdi heeft Jemima, die eveneens in eigendom is van Kazlea Ltd, onder het zadel. Deze merrie werd eerder geveild op de Van Olst Sales.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen zijn twee paarden geselecteerd voor Ermelo. Nikolett Szalai en Bentley (Bordeaux x Quaterman) en Jazmin Yom-Tov met For Joy (Feedback x Donnerbube II). Laatstgenoemde kwam via de veiling in Westfalen in handen van Kazlea Ltd.

Bron: Eurodressage/Horses.nl