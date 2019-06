Ermelo-droom Andrea Müller-Kersten voorbij, nog acht Belgische paarden in de race

België heeft komende zaterdag twee paarden minder op de derde selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Sint Niklaas. Andrea Müller-Kersten, die met twee paarden door was naar de deze laatste selectie heeft bij een val van een jonge hengst in Duitsland breuken in haar been en enkel opgelopen en is voorlopig uitgeschakeld. Haar Ermelo-droom is in rook opgegaan zo meldde Eurodressage.

De Duitse amazone was met de zesjarige Oldenburger Di Magic (Del Magico x Canaster I) en de zevenjarige drievoudig Belgisch kampioen jonge paarden Belaggio (Belissimo M x Ehrentanz I) van eigenaresse Elisabeth Tepper door naar de derde selectie.

Tepper heeft het ongeluk op facebook bekend gemaakt en laten weten dat zij en Müller de andere Belgische combinaties veel succes wensen. Müller moet nu eerst geopereerd worden en mist dus in ieder geval de selectie. Aangezien deze selectie verplicht is en er geen ruiterwissel plaats mag vinden, is Ermelo van de baan. Di Magic had met Müller wel al een ticket voor de Duitse Bundeschampionate in Warendorf. Deze vinden pas plaats in september, dus de amazone heeft dan nog even tijd om te herstellen.

Acht Belgische paarden over

Met het uitvallen van Müller blijven er nog acht paarden over, die komend weekend op de derde selectie proberen een startbewijs voor Ermelo veilig te stellen.

Vijfjarigen

Dat zijn bij de vijfjarigen Oblix van de Kempenhoeve (Quaterback x Sungold) met Katrien Verreet, de KWPN-merrie Javea (Bon Bravour x Krack C) met Tom Franckx en de KWPN-gefokte, bij het BWP goedgekeurde hengst Jack Sparrow D.E. (Desperado x Negro) met Katia Smets.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen zijn dat de in Hannover geregistreerde Conan Di Fonte Abeti (Apache x Sir Donnerhall II) met Nick Van Laer en de in Westfalen gefokte, bij het BWP goedgekeurde hengst Quanto Curo vh Bloemenhof (Quotenkönig x Weltino) met Tom Franckx.

Zevenjarigen

Bij de zevenjarigen zijn dat Mac Donovan (Sir Donovan x Cantos) met Flore de Winne, de bij meerdere stamboeken goedgekeurde in Westfalen gefokte hengst First Step Valentin (Vitalis x Fidermark) met Larissa Pauluis en de KWPN’er Horton (Charmeur x Don Schufro) met Veronique Swagemakers.

Bron: Eurodressage/ Horses.nl