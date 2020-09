Van Lierop en Brouwer doen mee aan Duitse WK-selectie

Robin van Lierop doet met Zum Gluck RS2 (v. Zonik), het paard waarmee hij vorig jaar Bundeskampioen werd en al twee keer deelnam aan het WK, dit jaar weer een gooi naar een WK-ticket. Vandaag en morgen wordt in Warendorf de eerste selectieronde georganiseerd voor het WK in Verden.

De groep met zevenjarigen is het grootst in de Duitse WK-selectie. In deze groep zit niet alleen Robin van Lierop met Zum Gluck, maar ook Kirsten Brouwer met Don Clorentino des Paluds (v. Don Juan de Hus).

Verder staan hier onder andere de bekende paarden Revolution (v. Rocky Lee), Candy OLD (v. Sir Donnerhall I), Feel Free OLD (v. Foundation), For Emotion (v. Foundation) en For Romance II (v. Fürst Romancier) op de startlijst.

Kleine groepje

Bij de vijf- en de zesjarigen staat maar een klein groepje paarden op de startlijst. Respectievelijk zes en negen paarden. Dat is ook logisch: de Bundeschampionate in het eerste weekend van september golden namelijk ook als eerste selectiemoment.

Klik hier voor de startlijst

Bron: Horses.nl