Veel Zack-invloed op Deense longlist WK Jonge Dressuurpaarden

De Deense Hippische Federatie heeft bekend gemaakt welke paarden er zijn geselecteerd voor de tweede en tevens laatste selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Opvallend is het aandeel van Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz), met vijf rechtstreekse nakomelingen, vier kinderen van zijn zoon Sezuan en één van Zonik.

In alle drie de leeftijdscategorieën (vijf, zes en zevenjarigen) zijn acht paarden aangewezen voor de selectie, die op 29 juni plaatsvindt in Vilhelmsborg. Bij de vijfjarigen is Skovens Tzarina, de volle zus van Sezuan, geselecteerd. Zij was in 2017 DWB Merrie van het Jaar en won in september vorig jaar de selectie voor het Deens kampioenschap voor jonge dressuurpaarden.

WK-gangers

Bij de zesjarigen is Straight Horse Ascenzione, eveneens een volle zus van Sezuan, uitgenodigd voor Vilhelmsborg. Met Helen Langehanenberg in het zadel maakte de lichtvoetige merrie vorig jaar al veel indruk op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, maar deed toen nog wat groen aan. Ook WK-gangers Zhaplin Langholt en ballerina Atterupgaards DeLorean mogen een ronde verder. Zhaplin Langholt eindigde vorig jaar op plaats vier in de kwalificatieproef, maar werd in de finale uitgebeld omdat hij bloed aan zijn mond had. Hij werd verkocht naar Charlotte Jorst, maar kwam onlangs terug naar Denemarken en wordt door Helgstrand zelf in de selecties gereden.

Derde WK

Bij de zevenjarigen behoort Hesselhøj Donkey Boy tot de selectie. De hengst gaat mogelijk op voor zijn derde WK. In 2017 won de hengst de bronzen medaille, maar ging vorig jaar wat moeizamer van start in de kwalificatieproef. In de finale kwam hij tot de vijfde plaats.

Vijfjarigen

Florist Enshøj (Floricello x Midt-West Ibi-Light) met Anne Marie Hosbond

Zidan DN (Sezuan x Future Cup) met Betina Jæger

Tørveslettens Sylvester (Sezuan x Stedinger) met Severo Jurado Lopez

Elverhøjs Raccolto (Sezuan x Sandro Hit) met Meike Lang

Søgaards Bon Royal (Bon Bravour x De Noir) met Camilla Ahlers Pedersen

Queenparks Wendy (Sezuan x Soprano) met Andreas Helgstrand

Tophøjs Florentina (Floriscount x Solos Landtinus) met Frederico Mexia de Almeida

Skovens Tzarina (Zack x Don Schufro) met Betina Jæger

Zesjarigen

Anthony Pax (Apache x White Magic) met Jan Møller Christensen

Favour Gersdorf (Foundation x Leandro) met Nadja Aaboe Sloth

Atterupgaards DeLorean (Bon Bravour x Sandro Hit) met Selina Solberg Vittinghus

Baunehøjens Carpaccio (Charmeur x White Talisman) met Anette Ejlersgaard

Atterupgaards Mildura (Zack x Lord Sinclair) met Carina Cassøe Krüth

Azett Lynghøjgård (Zack x Schwadroneur) met Kenneth Damgaard

Straight Horse Ascenzione (Zack x Don Schufro) met Helen Langehanenberg

Zhaplin Langholt (Zonik x Stedinger) met Andreas Helgstrand

Zevenjarigen

Vestervangs Garson (De Noir x Ragazzo) met Emma Ahlberg

Zippo M.I. (Zack x Don Schufro) met Michala Damm-Frydenberg

UNO Don Olympic (Don Olymbrio x Del Piero) met Anna Zibrandtsen

Hesselhøj Donkey Boy (Dancing Hit x Milan) met Jan Møller, 2017 brons, daarna vijfde

Feldborgs Lantano (Lancelot x Rendevous) met Adam Olesen

Ryvangs Damon Dione (Damon Hill x Come Back II) met Julie Dyrgaard

Nikitaro (Romanov x Don Romantic) met Ditte Mikkelsen

Heilines Zackton (Zack x Come Back II) met Carina Cassøe Krüth

Bron: Horses.nl/Eurodressage