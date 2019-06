Veeldekker Secret door naar tweede Duitse WK-selectie

Twaalf vijfjarigen zijn door naar de volgende ronde van de Duitse selecties voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. De Duitse selectiecommissie (Monica Theodorescu, Reinhard Richenhagen en Klaus Ridder) selecteerde streng bij de vijfjarigen waar 37 paarden hun opwachting maakten. Onder de geselecteerden is veeldekker Secret (v. Sezuan) met Jessica-Lynn Andersson en ook de Nederlandse fokproducten Valverde (v. Vitalis) en Velvet (v. Van Vivaldi) mogen door.

Duitsland mag van alle landen de meeste paarden naar Ermelo sturen, zeven per jaargang (Nederland zes en Denemarken vier) en voor de tweede Duitse WK-selectie kan maximaal het dubbele aantal daarvan worden geselecteerd. De selectiecommissie ging niet voor het maximale aantal, maar selecteerde twaalf paarden (waarvan er dus nog maar vijf hoeven af te vallen).

Secret

Onder andere Secret, de vice-Bundeskampioen van 2017, werd geselecteerd bij de vijfjarigen. Eerder dit jaar selecteerde hij zich ook al voor de Bundeschampionate in Warendorf.

Nederlandse fokproducten Valverde en Velvet

Twee in Nederland gefokte Westfaals goedgekeurde hengsten mogen ook door naar de volgende ronde. Het gaat om de door Eugène Reesink en Rob van Puijenbroek gefokte Valverde (Vitalis x Ampere) met Eva Möller in het zadel en de Warendorfer staatshengst Velvet (Van Vivaldi x Fidermark) met Ann-Christin Wienkamp. De laatste werd geboren bij Nel ten Heuvel.

Twee keer Grey Flanell

Nog meer Nederlandse invloed is er via Grey Flanell (Gribaldi x Clavecimbel). Van deze door wijlen Adriaan van de Goor gefokte hengst mogen er twee nakomelingen door: Geniale (mv. Sir Donnerhall) en Go Twitter (mv. Sandro Song). In een paar dagen tijd trekt Grey Flanell de aandacht naar zich toe als fokhengst. Afgelopen zaterdag leverde hij ook al de topper op de Oldenburger Open Air veiling.

Nafok Weihegold

Gisteren werd bij de eerste selectie voor zevenjarigen al een nakomeling van Isabell Werths Weihegold doorgestuurd naar de volgende ronde (Total Hope) en vandaag is dat ook het geval bij de vijfjarigen. Kleinzoon For Gold (Franziskus x Blue Hors Zack) mag door naar de laatste selectie.

Bron: Horses.nl