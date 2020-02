Verden wil geen vierjarigen-rubriek op WK Jonge Dressuurpaarden

De populaire rubriek voor vierjarigen die in 2016 en 2019 werd uitgeschreven op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, wordt dit jaar niet verreden in Verden. De Hongaarse ondernemer en sponsor Arie Yom-Tov van Sport Pro Horses zag de rubriek dit jaar graag terug op het programma, maar Verden wees het voorstel af.

Daarentegen wordt in Verden wel een vierjarigen-rubriek voor Hannoveraners en Rheinlanders uitgeschreven. Klaus Miesner, voorzitter van de afdeling fokkerij bij de Duitse Hippische Federatie, liet aan Eurodressage weten dat er geen interesse is voor het organiseren van een rubriek voor vierjarigen die buiten Hannover of Rheinland zijn geregistreerd.

Wel nationaal

Miesner voegde daar aan toe dat de Duitse Hippische Federatie liever geen vierjarigen nomineert voor internationale wedstrijden. Echter organiseert het Hannoveraner Verband jaarlijks een nationaal kampioenschap voor drie- en vierjarigen op hetzelfde moment als het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden.

Terug in 2021

De rubriek voor vierjarigen keert van 2021 tot en met 2023 wel weer terug op het programma als het WK weer plaatsvindt in Ermelo. In 2016 werd de rubriek gewonnen door Anna-Sophie Fiebelkorn en Fürst William HC (Fürst Wilhelm x Lord Sinclair). Vorig jaar kwam So Unique (Sezuan x Donnerhall) gereden door Eva Möller als winnaar naar voren.

Bron: Eurodressage