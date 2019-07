Vier oud-WK-gangers in Duitse selectie zevenjarigen

Met regerend Wereldkampioen D'Avie (Don Juan de Hus x Londonderry) onder Severo Jurado Lopez en drie paarden die al eerder deelnamen aan het WK Jonge Dressuurpaarden (waarvan twee zelfs twee keer), stuurt Duitsland een interessante groep zevenjarigen naar Ermelo. Tot dat drietal behoort ook Weihegold-zoon Total Hope (v. Totilas), die voor de eerste keer Duitsland vertegenwoordigt.

Matchball OLD (Millennium x De Niro), de Bundeskampioen van twee jaar geleden, en zijn amazone Stefanie Wolf verdiende voor het derde jaar op rij een startbewijs voor Ermelo.Datzelfde geldt voor de merrie Sisters Act OLD vom Rosencarre (Sandro Hit x Royal Diamond) en haar amazone Dorothee Schneider. In beide jaren schopten zowel Revenant als Sisters Act het tot de finale van het prestigieuze evenement. Ook regerend Bundeschampioen Revenant (Rock Forever I x Sir Donnerhall I) is er met Rufold Widmann bij.

Total Hope onder Freese

De Oldenburger hengst Total Hope (Totilas x Don Schufro), de zoon van Weihegold OLD, vertegenwoordigde vorig jaar Zweden op het WK. Toen zat Pernilla André Hokfelt nog in het zadel. In februari dit jaar nam Paul Schockmöhle’s stalamazone Isabel Freese de teugels over. In aanloop naar de WK-kwalificaties reed Freese de hengst in Lienen in het S-dressur en won haar debuut daar met ruim 73%.

Selectie

Naast D’Avie, die vorig jaar met een fantastische proef naar gemiddeld een 9,26 liep, mogen ook Bonderman (Belarus x Alabaster) met Bettina Jäger Jensen en Quadrophenia (Quasar de Charry x Hochadel) met Carina Bachmann naar Ermelo. Quadrophenia liep in 2017 en 2018 een indrukwekkende kwalificatieproef op het Bundeschampionat.

Geselecteerde zevenjarigen:

Bonderman (Belarus x Alabaster) met Bettina Jäger Jensen

D’Avie (Don Juan de Hus x Londonderry) met Severo Jurado Lopez

Matchball OLD (Millennium x De Niro) met Stefanie Wolf

Quadrophenia (Quasar de Charry x Hochadel) met Carina Bachmann

Revenant (Rock Forever I x Sir Donnerhall I) met Rudolf Widman

Sisters Act OLD vom Rosencarre (Sandro Hit x Royal Diamond) met Dorothee Schneider

Total Hope (Totilas x Don Schufro) met Isabel Freese

Reservepaarden:

Eerste reserve: Bon Coeur (Benetton Dream FRH x Sandro Hit) met Caroline Darcourt

Tweede reserve: Florine (Foundation x Lauries Crusador xx) met Maike Mende

Derde reserve: Vernissage (Vitalis x Hochadel) met Katrin Burger

Bron: Horses.nl/FN