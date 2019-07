Vierde Don Juan de Hus-nazaat voor Frankrijk naar WK Jonge Dressuurpaarden

'His legacy lives on' gaat duidelijk op voor Don Juan de Hus (Jazz x Krack C). Nu Frankrijk bekend heeft gemaakt welke zevenjarigen er worden uitgezonden naar het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, is ook duidelijk dat daar een vierde Don Juan de Hus-nakomeling bij zit. Het gaat om Dakota de Hus (mv. Florestan I).