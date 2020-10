Vijfjarigen: So Unique en Escamillo voor Duitsland naar Verden

Duitsland heeft zeven vijfjarige paarden op de lijst voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. De twee opvallendste namen zijn die van regerend Bundeskampioen So Unique (Sezuan x Donnerhall) onder Eva Möller en de veelbesproken Escamillo (Escolar x Rohdiamant) met zijn amazone Helen Langehanenberg.

Dat Helgstrands So Unique op de nominatielijst staat, mag geen verrassing heten. De hengst won in 2018 op de Bundeschampionate bij de driejarigen, won vorig jaar de vierjarigen rubriek op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo en eindigde dit jaar weer aan kop in Warendorf.

Escamillo

Escamillo was in 2018 de beste dressuurhengst op de Hengstleistungsprüfung in Neustadt-Dosse. Begin dit jaar nam Helen Langehanenberg de teugels van de hengst over. Het duo deed goede zaken op de sporttest in Münster-Handorf (9,36), maar strandde op de Bundeschampionate-kwalificatie in Riesenbeck. Op de kwalificatie in Hagen was Escamillo met drie tienen weer helemaal terug.

Geselecteerde vijfjarigen:

DSP Danny Cool (Danciano x Sandro Hit) onder Lisa Horler

Escamillo (Escolar x Rohdiamant) onder Helen Langehanenberg

Finest Black Lady (Finest x Royal Highness) onder Jeanna Högber

Forever Valentine (Franziskus x Laurentio) onder Thomas Schulze

Sommernacht (Rocco Granata x San Remo) onder Greta Heemsoth

So Unique (Sezuan x Donnerhall) onder Eva Möller

Tara OLD (Tomahawk x Hotline) onder Annika Korte

Eerste reserve: Jetset (Johnson x Beltoni) onder Kira Laura Soddemann

Bron: Horses.nl/FN