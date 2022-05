Weinig deelname eerste Deense selectie WK Jonge Dressuurpaarden

Voor het eerste Deense selectiemoment voor het WK Jonge Dressuurpaarden zijn slechts 32 paarden aangemeld: veertien vijfjarigen, negen zesjarigen en negen zevenjarigen. Volgens de Deense website Ridehesten komen Renate van Uytert-van Vliet en My Blue Hors Santiano (Sezuan x Romanov) ook naar de selectie, maar de combinatie staat (nog) niet op de startlijst.

Het eerste selectiemoment vindt komend weekend plaats gedurende het Deens kampioenschap in Uggerhalne. Op de eerste dag, donderdag, wordt de introductieproef verreden en op vrijdag de FEI finaleproef. Om in aanmerking te komen voor het selectietraject, dienen beide proeven gereden te worden. Op dezelfde dag worden de combinaties die in aanmerking komen voor het tweede selectiemoment bekend gemaakt.

Startlijst.