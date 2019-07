WK Ermelo: rubriek voor vierjarigen is terug

Op de eerste editie van de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Ermelo werd een rubriek voor vierjarige hengsten uitgeschreven, daarna verdween dit onderdeel van het programma. Nu is de rubriek weer terug en niet alleen voor hengsten. Alle vierjarige paarden kunnen worden opgegeven voor de Pro Sport Horses-prijs.

Donderdag 1 augustus wordt de kwalificatie in de hoofdring verreden. De beste tien combinaties zien we dan zaterdag 3 augustus terug in de finale in de hoofdring en de overige combinaties verschijnen vrijdag 2 augustus in de kleine finale in Arena 2.

Bron: Horses.nl