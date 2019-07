WK Ermelo skipt Lichte Tour, deelname Grand Prix versoepeld

Op het toneel van het WK voor Jonge Dressuurpaarden werd de afgelopen jaren een internationale Lichte Tour-rubriek verreden. Die rubriek is dit jaar geskipt. Nieuw op het programma in Ermelo is de Grand Prix. Deze rubriek was in eerste instantie opengesteld voor voormalige WK-paarden die nu acht, negen en tien jaar oud zijn. Nu heeft de organisatie de eisen voor deelname aan deze rubriek breder gesteld.

Volgens de laatste wijziging in het vraagprogramma is deelname aan de Grand Prix op het WK in Ermelo versoepeld. Niet alleen paarden die eerder deelgenomen hebben aan het WK en ook de leeftijdsgrens van acht tot en met tien jaar is van de baan. Dat betekent dat de rubriek – met op zaterdag 3 augustus de Grand Prix, zondag de Grand Prix Spécial en voor de beste combinaties van de Grand Prix eveneens zondag de kür – nu opengesteld is voor alle Grand Prix-combinaties.

Kaderruiters Minderhoud en Van der Meer

De inschrijvingstermijn is nog niet gesloten maar inmiddels zijn Hans Peter Minderhoud met Glock’s Casper, Patrick van der Meer met Chinook, Lynne Maas met Electra en Eastpoint, Geert-Jan Raateland met Don Bravour, Danielle van Mierlo met Dayano, Jill Huijbregts met EventZ Enzos-Armani en Agaath van der Lei met VRBgroup’s Caron voor Nederland verzekerd van een startplek.

Bron: Horses.nl