WK Jong Dressuurpaarden 2019: kwalificatie vijfjarigen

De kwalificatieproef voor vijfjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen in Ermelo begint om 08.30 uur. Via de livestream van ClipmyHorse.tv zijn de gehele WK live te volgen. Mét commentaar van Paardenkrant/Horses.nl-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie en Dressuur-hoofdredacteur Bettine van Harselaar.

Per leeftijdscategorie mogen de twaalf hooggeplaatste paarden direct naar de finale. De topdrie van de kleine finales wordt daar vervolgens nog aan toegevoegd om tot 15 finaledeelnemers te komen. De finale voor vijfjarigen wordt zaterdag verreden, de finale voor zes-en zevenjarigen op zondag.

Klik hier voor de livestream

Klik hier voor de (live) uitslagen

Klik hier voor de startlijst

Nederlandse combinaties

Vijfjarigen, donderdag 1 augustus

10.24 uur – Renate van Uytert-van Vliet met Just Wimphof (De Niro x Riccione) – 8,26

10.32 uur – Marieke van der Putten met Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) – 8,9

12.29 uur – Renate van Uytert-van Vliet met Johnny Depp (Bordeaux x Jazz)

12.45 uur – Emmelie Scholtens met Johnny Be Goode (Dream Boy N.O.P. x Tietse D)

13.17 uur – Vai Bruntink met Jatilinda (All At Once x Negro)

14.39 uur – Andreas Helgstrand met Jovian (Apache x Tango)