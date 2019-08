WK Jonge Dressuurpaarden 2019: kwalificatie zesjarigen

De kwalificatieproef voor zesjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen in Ermelo is om 08.00 uur begonnen. Via de livestream van ClipmyHorse.tv zijn de gehele WK live te volgen. Per leeftijdscategorie mogen de twaalf hooggeplaatste paarden direct naar de finale. De topdrie van de kleine finales wordt daar vervolgens nog aan toegevoegd om tot 15 finaledeelnemers te komen. De finale voor vijfjarigen wordt zaterdag verreden, de finale voor zes-en zevenjarigen op zondag.