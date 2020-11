WK Jonge Dressuurpaarden alsnog geannuleerd

Het FEI Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden is geannuleerd. Dat maakt de organisatie zojuist bekend. "De huidige onzekerheid over de planning, maakt het nodig om het evenement te cancellen" zo luidt de verklaring.

Het WK zou plaatsvinden in Verden van 9 t/m 13 december. De beste vijf- zes- en zevenjarige dressuurpaarden ter wereld zouden daar om de titels strijden.Volgens de organisatie verhindert juist het internationale aspect nu de doorgang van het kampioenschap.

Extra maatregelen

“Een paar weken geleden werden extra maatregelen aan het protocol voor het evenement toegevoegd, in een poging om de risico’s van Covid-19 nog verder in te perken. Na een aantal overleggen tussen de FEI, WBFSH en het organiserend comité bleek ons dat de enige juiste beslissing is om het evenement toch af te blazen. Een spijtige beslissing” aldus Jan Pedersen, president van de World Breeding Federation of Sport Horses (WBFSH).

Duitsland niet het probleem

In Duitsland zou het wel kunnen om een sportevenement te houden, zo legt het persbericht uit, maar er zijn “andere en striktere regels in andere delen van de wereld, waar het gaat om quarantaine, testen en regels rondom reizen. Toen we het WK naar december verplaatsten hoopten we dat de situatie het toe zou laten om het te organiseren met beperkt publiek” zegt directeur van het evenement Wilken Treu. Dat bleek niet het geval en het werd een te groot risico dat mensen zo vlak voor kerst niet meer terug naar huis zouden kunnen reizen, voegt hij er aan toe.

De organsatie betreurt de beslissing, zeker ook voor de zevenjarige paarden, die in 2020 voor het laatst aan het WK Jonge Dressuurpaarden hadden kunnen deelnemen.

Bron: Persbericht / Horses.nl