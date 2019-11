WK Jonge Dressuurpaarden terug in Ermelo, WK’s Wereldruiterspelen verdeeld

De internationale paardensportbond FEI heeft in haar jaarvergadering in Moskou de data en locaties bekend gemaakt van de komende WK’s van de paardensport en van de Wereldbekerfinales. Het WK voor Jonge Dressuurpaarden komt na volgend jaar weer voor drie jaar terug naar Ermelo.

In 2020 vindt het WK Jonge Dressuurpaarden nadat het drie jaar in Ermelo werd gehouden weer een keer in Verden plaats, daarna is het voor 2021, 2022 en 2023 aan Ermelo toegewezen.

WK’s 2022

Na de Wereldruiterspelen in Tryon vorig jaar werd bekend dat in de toekomst het enorme evenement over meerdere locaties gehouden zou worden. Zaterdag maakte de FEI bekend dat het Deense Herning in 2022 van 6 tot en met 14 augustus de wereldkampioenschappen springen, dressuur, para-dressuur en voltige organiseert. In 2013 vonden in Herning al de Europese Kampioenschappen springen, dressuur en para-dressuur plaats.

Een maand later is Pratoni del Vivaro, 30 kilometer ten zuiden van Rome, van 14 tot en met 18 september 2022 de locatie van het FEI Wereldkampioenschap eventing. Een week daarna vindt op hetzelfde terrein het WK Vierspannen plaats van 21 tot en met 25 september.

Endurance

Verder werd bekend gemaakt dat op de terreinen van het Nationaal Hippisch Centrum van 4 tot en met 9 september 2023 het FEI Europees Kampioenschap Endurance plaatsvindt.

Agenda

2022

FEI World Championships (Springen, Dressuur, Para-dressuur en Voltige) – Herning (Den), 6 – 14 August

FEI Eventing World Championship – Pratoni del Vivaro (Ita), 14-18 september

FEI Vierspannen World Championship – Pratoni del Vivaro (Ita), 21-25 september

FEI World Cup™ Finals 2022

FEI World Cup™ Finales (Springen, Dressuur, Mennen en Voltige) – Leipzig (Dui), 6-10 april

2023

FEI World Cup™ Finals (Springen & Dressuur) – Omaha (USA), 12-16 april

FEI Mennen World Cup™ Final – Bordeaux (Fra), 2-5 februari

2024

FEI World Cup™ Finals (Springen & Dressuur) – Riyadh (Saoedi Arabië), 4 – 9 maart of 15 – 20 april

FEI Mennen World Cup™ Final – Bordeaux (Fa), 1 – 4 Februari

Bron: KNHS