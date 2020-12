WK Jonge Dressuurpaarden volgend jaar niet in Ermelo

Nadat het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden de afgelopen vier jaar in Ermelo werd verreden, zou het evenement dit jaar terugkeren naar Verden. Daarna stond Ermelo weer op de agenda. Door corona ging dit jaar de stekker uit het WK en nu heeft de FEI besloten het kampioenschap voor 2021 toe te wijzen aan Duitsland. Dat betekent dat het WK een jaar later dan gepland weer in Nederland plaatsvindt.

Vanwege Covid-19 moest het Wereldkampioenschap dit jaar geannuleerd worden. Het kampioenschap van 2021 was oorspronkelijk toegewezen aan Ermelo voor de driejarige cyclus van 2021 tot en met 2023. Het bestuur heeft nu ingestemd om het kampioenschap tot en met 2024 toe te wijzen aan Ermelo. Dat betekent dat de Nederlandse locatie de kampioenschappen zal organiseren in 2022, 2023 en 2024.

WK en EK Endurance

Daarnaast nam het FEI-bestuur deze week tijdens de videoconferentie een aantal andere belangrijke beslissingen over toewijzing en annulering van FEI-kampioenschappen van volgend jaar. Als gevolg van een verschil van inzicht heeft de FEI de overeenkomst die er was met de organisatie van het WK en EK Endurance dat in 2021 in Ermelo staat gepland opengebroken. Het WK voor de jeugd en EK senioren staat in de zomer van 2021 op de agenda in Ermelo. Het opzeggen van de bestaande overeenkomst door de FEI betekent niet dat de titelstrijd in Ermelo niet doorgaat. De KNHS / Nederland krijgt de gelegenheid om een nieuwe organisator naar voren te schuiven. Diverse kenners van de Endurance bekijken op dit moment de mogelijkheden en hebben er vertrouwen in met een goede oplossing te komen. De oorspronkelijke datum van 6-11 september 2021 blijft bestaan.

Het WK Endurance 2022 is toegewezen aan het Italiaanse Verona.

Eventing

Voor de eventingruiters is er goed nieuws. Er is een goede kans dat er in 2021 een EK Eventing verreden wordt. Na het doorschuiven van de Olympische Spelen van Tokio naar 2021 werd in eerste instantie besloten dat er in 2021 geen EK’s verreden zouden worden in de olympische disciplines. Eerder werd al besloten alsnog een EK springen en dressuur te laten verrijden. Nu is ook het bid voor de organisatie van een EK Eventing weer geopend. In maart wordt er een definitieve beslissing genomen over de toewijzing van dit kampioenschap.

EK Dressuur U25

Ook voor het EK Dressuur U25 2021, dat oorspronkelijk in Donaueschingen verreden zou worden, wordt gezocht naar een nieuwe locatie.

Bron: Horses.nl/KNHS